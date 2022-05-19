Китайский портал Global Times выразил мнение о том, что США используют коллективную безопасность Евросоюза для того, чтобы ослабить Россию и получить выгоду от расширения НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Как считает издание, кризис на Украине — это стратегическая игра между Россией и США. Однако она нанесла ущерб не только этим странам, но и остальной Европе, при этом пошла на пользу США.

«Вашингтон может восстановить свою ослабевающую гегемонию только поддерживая напряженность в других регионах или провоцируя новые конфликты», — пишет издание.

В материале отмечается, что для того, чтобы поддержать собственную власть и интересы Вашингтон воспользовался российско-украинским конфликтом и поставил под угрозу безопасность Европы. При этом чтобы сохранить свое влияние в мире, США работает над координацией действий с союзниками, демонизируя Кремль.

Таким образом, Вашингтон пытается навязать себя Европе в качестве альтернативного источника энергоресурсов, так как многие страны ЕС были вынуждены сократить импорт энергии из России. Все это делается, по мнению китайских журналистов, во имя так называемой защиты и помощи.