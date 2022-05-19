Китайский портал Global Times выразил мнение о том, что США используют коллективную безопасность Евросоюза для того, чтобы ослабить Россию и получить выгоду от расширения НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
Как считает издание, кризис на Украине — это стратегическая игра между Россией и США. Однако она нанесла ущерб не только этим странам, но и остальной Европе, при этом пошла на пользу США.
«Вашингтон может восстановить свою ослабевающую гегемонию только поддерживая напряженность в других регионах или провоцируя новые конфликты», — пишет издание.
В материале отмечается, что для того, чтобы поддержать собственную власть и интересы Вашингтон воспользовался российско-украинским конфликтом и поставил под угрозу безопасность Европы. При этом чтобы сохранить свое влияние в мире, США работает над координацией действий с союзниками, демонизируя Кремль.
Таким образом, Вашингтон пытается навязать себя Европе в качестве альтернативного источника энергоресурсов, так как многие страны ЕС были вынуждены сократить импорт энергии из России. Все это делается, по мнению китайских журналистов, во имя так называемой защиты и помощи.
Ранее глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что экономике Европы угрожает рецессия, т.к. она более уязвима, чем США, в том числе в контексте энергетического рынка.