Эрдоган озвучил "друзьям" позицию по членству Швеции в НАТО

"Мы сказали нашим друзьям, что мы скажем "нет" на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. И мы продолжим следовать этому. Мы не допустим, чтобы в НАТО были террористические организации. Эти страны являются домом для Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", - подчеркнул турецкий президент.