Эрдоган озвучил "друзьям" позицию по членству Швеции в НАТО

Анкара продолжает не поддерживать вступление Финляндии и Швеции в состав НАТО. Об этом сообщил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с представителями турецкой молодежи в Анкаре.
"Мы сказали нашим друзьям, что мы скажем "нет" на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. И мы продолжим следовать этому. Мы не допустим, чтобы в НАТО были террористические организации. Эти страны являются домом для Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", - подчеркнул турецкий президент.
У Турции есть полномочия заблокировать вступление в НАТО Финляндии и Швеции, которые являются "очагом терроризма" - Эрдоган.