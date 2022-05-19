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11 минут назад

Эрдоган заявил, что Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

ТАСС

Анкара продолжает не поддерживать вступление Финляндии и Швеции в состав НАТО. Об этом сообщил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с представителями турецкой молодежи в Анкаре.

Эрдоган озвучил "друзьям" позицию по членству Швеции в НАТО
Фото: ReutersReuters

"Мы сказали нашим друзьям, что мы скажем "нет" на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. И мы продолжим следовать этому. Мы не допустим, чтобы в НАТО были террористические организации. Эти страны являются домом для Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", - подчеркнул турецкий президент.

У Турции есть полномочия заблокировать вступление в НАТО Финляндии и Швеции, которые являются "очагом терроризма" - Эрдоган.

В мире,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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