Драги: Рим выступает за скорейшее прекращение огня на Украине

Италия выступает за скорейшее прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров, а также готова внести свой вклад в достижение этих приоритетных целей. Об этом заявил в четверг, выступая в верхней палате (Сенате) парламента, премьер-министр республики Марио Драги , заверив, что страна продолжит оказывать помощь Киеву и принимать украинских беженцев.

Он сообщил, что в ходе встреч в США во время его недавней поездки ему было выражено "поощрение и одобрение [в связи с] нерушимой итальянской позицией, увязанной с трансатлантической линией и линией ЕС". Итальянский премьер назвал недавний телефонный контакт между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином "воодушевляющим сигналом".

Драги не затрагивал отдельно вопрос о направлении оружия на Украину, против чего начал возражать ряд политических сил страны. Как ранее указали в правительственных кругах, новый межведомственный декрет с перечнем оружия для новой поставки не будет выставляться на голосование в парламенте. Однако, как отмечают наблюдатели, давление партий привело к тому, что в список, который засекречен, не включили более тяжелое вооружение. Кроме того, правительство также начало говорить о приоритетности возобновления процесса дипломатического урегулирования и даже представило в ООН поэтапный план - начиная с прекращения огня и заканчивая договором по "оспариваемым территориям" и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе.