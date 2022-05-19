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35 минут назад

Италия предложила план урегулирования украинского кризиса

Елена Прошина

МИД Италии подготовил поэтапный план мирного урегулирования конфликта на Украине. Он был передан генсеку ООН Антониу Гутерришу. С ним также ознакомлены представители стран G7. Об этом сообщает ТАСС.

Италия предложила план урегулирования украинского кризиса
Фото: ReutersReuters

Как пишет издание La Repubblica, согласно дорожной карте, на первом этапе необходимо добиться временного прекращения огня, после этого продолжить переговоры. Предлагается, что за осуществлением данного плана могли бы наблюдать Франция, Германия, Италия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль, а также международные организации.

На втором этапе предусмотрены международные переговоры о статусе Украины, которые предполагают ее нейтральность при гарантиях безопасности, а также вхождение в ЕС. Для достижения этого предлагается организовать международную мирную конференцию.

Третий этап предполагает обсуждение «территориального спора» России и Украины при международном посредничестве. Италия со своей стороны предлагает автономию Крыма и Донбасса при определенных гарантиях, в том числе установлении полного самоуправления и самообеспечения безопасности. При этом предполагается сохранение территориальной целостности Украины.

На четвертом этапе предполагается заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности Европы, который будет регулировать отношения ЕС и РФ. На этом этапе предусматривается стратегическая стабильность, разоружение и контроль над вооружениями, предупреждение конфликтов и меры по укреплению взаимного доверия, а также полный отвод российских войск с занятых территорий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и украинский президент Владимир Зеленский заявили, что мирное урегулирование конфликта возможно только при отводе войск РФ с территории Украины.

В мире,Олаф Шольц,Антониу Гутерриш,Владимир Зеленский,ООН,ЕС,
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