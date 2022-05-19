Италия предложила план урегулирования украинского кризиса

МИД Италии подготовил поэтапный план мирного урегулирования конфликта на Украине. Он был передан генсеку ООН Антониу Гутерришу. С ним также ознакомлены представители стран G7. Об этом сообщает ТАСС.

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Как пишет издание La Repubblica, согласно дорожной карте, на первом этапе необходимо добиться временного прекращения огня, после этого продолжить переговоры. Предлагается, что за осуществлением данного плана могли бы наблюдать Франция, Германия, Италия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль, а также международные организации.

На втором этапе предусмотрены международные переговоры о статусе Украины, которые предполагают ее нейтральность при гарантиях безопасности, а также вхождение в ЕС. Для достижения этого предлагается организовать международную мирную конференцию.

Третий этап предполагает обсуждение «территориального спора» России и Украины при международном посредничестве. Италия со своей стороны предлагает автономию Крыма и Донбасса при определенных гарантиях, в том числе установлении полного самоуправления и самообеспечения безопасности. При этом предполагается сохранение территориальной целостности Украины.

На четвертом этапе предполагается заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности Европы, который будет регулировать отношения ЕС и РФ. На этом этапе предусматривается стратегическая стабильность, разоружение и контроль над вооружениями, предупреждение конфликтов и меры по укреплению взаимного доверия, а также полный отвод российских войск с занятых территорий.