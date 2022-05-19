Обзор иноСМИ: "опасная ловушка" для Европы и новая головная боль для США

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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО опустит новый «железный занавес»

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Решение Финляндии и Швеции отказаться от нейтралитета и присоединиться к Североатлантическому альянсу «разожжет антизападные, националистические и милитаристские настроения в России» и приведет к опусканию нового «железного занавеса». Об этом пишет американское издание The New Yorker.

Опрошенные изданием эксперты отмачают, что сейчас ситуация на российско-финской границе остается спокойной, однако неизбежна милитаризация региона и углубление раскола между Россией и НАТО. Какими бы защищенными ни чувствовали себя сегодня Финляндия и Швеция, «любое действие вызывает противодействие», подчеркивается в статье.

Газ стал «опасной ловушкой» для Европы

Москва отлично управляет ситуацией, так как Европа не может признать, что идея об ограничении поставок энергоносителей из России была плохой, ведь это означает капитуляцию перед президентом Владимиром Путиным. ЕС сам загнал себя в ловушку, отмечает французское издание Les Echos.

Журналисты обратили внимание на то, что, несмотря на конфликт на Украине и санкции, европейцы ежедневно финансируют российскую армию, покупая газ «втридорога». Российский лидер Владимир Путин «выиграл первый раунд энергетической битвы», так как даже если покупать меньше газа, скачок цен с лихвой компенсирует Москве падение объема поставок, подчеркивается в статье.

Иран становится головной болью для ЕС и США

Бездействие президента США Джо Байдена и возможный срыв ядерной сделки могут привести к новому противостоянию с Тегераном и резкому обострению ситуации в регионе. Такое мнение в своей статье для Washington Post высказали экс-премьер Швеции и экс-генсек НАТО Карл Бильдт и Хавьер Солана.

Они отметили, что европейцы сейчас оказались «на острие переговорных усилий в надежде положить конец ядерному кризису и избежать новой катастрофической войны на Ближнем Востоке», и у них вызывает недоумение то, что Байден «до сих пор мешкает». При этом Иран наращивает продажу нефти и все больше теряет интерес к переговорам.

Европе предрекли раскол из-за продовольственного кризиса

Российская военная операция на Украине уже привела к росту цен на удобрении, миру грозит продовольственный кризис, который может привести к тому, что Европу захлестнет новая волна беженцев. Об этом в своей статье в The Times заявил известный британский телеведущий Джереми Кларксон. 9

По его словам, невозможность купить удобрения по текущим ценам, а также сокращение мирового экспорта зерна из-за украинского кризиса приведут к тому, что «еды станет меньше и вокруг холодильников и морозильников будет литься кровь». Внезапный скачок цен на продукты и голод приведут к новым волнам миграции и росту градуса антимигрантских настроений в ЕС. «Европа благополучно расколется, и последний в мире бастион либерализма, здравого смысла и порядочности рухнет», - предрек Кларксон.

Франция заступилась за Россию

Французское общество считает, что российская спецоперация — результат провокаций НАТО под руководством США, а также «унижений», которые испытывает Москва с 1990-х годов. Почему позиция Франции так резко отличается от остальных западных стран, разбиралось британское издание The Times.