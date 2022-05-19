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1 час назад

Украина отказалась от предложения Макрона по Евросоюзу

Ura.Ru

Украина отказывается принимать предложение президента Франции Эммануэля Макрона по созданию Европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в Евросоюз. Об этом решении заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Нам не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев», — написал Кулеба в соцсети.

По его мнению, европейские лидеры должны прервать стратегическую неопределенность в отношении европейской перспективы Украины.

Ранее глава Евросовета поддержал инициативу президента Франции о создании специального Европейского политического сообщества для стран, желающих стать членами ЕС. До этого Эммануэль Макрон заявлял о том, что Евросоюз рассмотрит заявку на членство Украины уже в июне этого года. Помимо этого, французский лидер пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому нарастить поставки вооружений в ближайшие недели, передает RT.

Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Западные страны предоставляют военную помощь Вооруженным силам Украины в ходе специальной операции РФ. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля, обозначив, что главная цель действий ВС РФ заключается в денацификации и демилитаризации Украины.

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