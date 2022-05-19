Генсеку ООН передали план мирного урегулирования на Украине

План был разработан МИД Италии и был передан в ООН министром иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. На первом этапе предлагается добиться прекращения огня, что откроет возможности для дальнейших мирных переговоров. За осуществлением этапа будут наблюдать такие страны как Франция, Германия, Италия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль.