Британцы начали выгонять из домов украинских беженцев из-за ссор

Британцы, приютившие в своих дома украинских беженцев по программе «Дом для Украины» все чаще оказываются недовольными своими гостями. В стране участились случаи, когда хозяева выгоняют переселенцев буквально на улицу. Об этом сообщает «Газета.ру».
Как пишет Daily Mail, беженцы в Великобритании все чаще оказываются бездомными после ссор с владельцами недвижимости. Между хозяевами и гостями участились ссоры, которые становятся причиной для выселения.
Конфликты случаются на бытовой почве — кто-то из владельцев жилья является вегетарианцем и не переносит запах мясной пищи. В другом случае 3-летний сын украинки не нашел общего языка с детьми хозяев. Еще одной девушке предложили дом в обмен на брак.
Отмечается, что зачастую беженцы узнают о решении за сутки до выселения, многих уведомляют по смс. В таких случаях беженцам приходится искать новое жилье. Сейчас британское правительство работает над услугой «повторного подбора», для тех, кто оказался без жилья.
Напомним, по программе «Дом для Украины» в Великобританию прибыли 26 тыс. человек. Всего же, по данным ООН, с 24 февраля из Украины в Европу выехало более 6,2 млн человек. В основном они направлялись в Польшу (3,3 млн), Румынию (более 919 тыс.), Россию (более 838 тыс.) и Венгрию (порядка 605 тыс.).