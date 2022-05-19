Президент Никарагуа отказался от участия в Саммите Америк

«Мы понимаем озабоченность, позиции правительств и президентов Латинской Америки, которые подняли эту тему, признаем их смелость в нынешних обстоятельствах противодействовать тому, как янки маргинализируют Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Но я скажу этим янки: забудьте! Не так уж нас и интересует этот саммит, нам неинтересно приезжать», — сказал Ортега.