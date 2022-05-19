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1 час назад

Президент Никарагуа отказался от участия в Саммите Америк

Газета.Ru

Никарагуа на будет участвовать в саммите Америк, стране это не интересно, заявил президент центрально-американского государства Даниэль Ортега, запись выступления которого опубликовал телеканал Imagen Television.

Президент Никарагуа отказался от участия в Саммите Америк
Фото: ReutersReuters

Он также поблагодарил за поддержку лидеров Латинской Америки, поставивших условием своего участия в Саммите Америк в Калифорнии приглашение всех стран региона.

«Мы понимаем озабоченность, позиции правительств и президентов Латинской Америки, которые подняли эту тему, признаем их смелость в нынешних обстоятельствах противодействовать тому, как янки маргинализируют Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Но я скажу этим янки: забудьте! Не так уж нас и интересует этот саммит, нам неинтересно приезжать», — сказал Ортега.

Он обратил внимание, что этот саммит «никого не возвышает, скорее пачкает» (summit с английского переводится в том числе как «вершина»).

Глава государства предложил взамен пригласить к участию в саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) Евросоюз, США и Канаду на условиях стран этого блока.

В мире,Даниэль Ортега,ЕС,
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