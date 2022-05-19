Президент Никарагуа отказался от участия в Саммите Америк

Никарагуа на будет участвовать в саммите Америк, стране это не интересно, заявил президент центрально-американского государства Даниэль Ортега, запись выступления которого опубликовал телеканал Imagen Television.
Он также поблагодарил за поддержку лидеров Латинской Америки, поставивших условием своего участия в Саммите Америк в Калифорнии приглашение всех стран региона.
«Мы понимаем озабоченность, позиции правительств и президентов Латинской Америки, которые подняли эту тему, признаем их смелость в нынешних обстоятельствах противодействовать тому, как янки маргинализируют Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Но я скажу этим янки: забудьте! Не так уж нас и интересует этот саммит, нам неинтересно приезжать», — сказал Ортега.
Он обратил внимание, что этот саммит «никого не возвышает, скорее пачкает» (summit с английского переводится в том числе как «вершина»).
Глава государства предложил взамен пригласить к участию в саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) Евросоюз, США и Канаду на условиях стран этого блока.