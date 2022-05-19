Названа причина смерти актрисы Марни Шуленбург

Актриса Марни Шуленбург (сериалы «Как вращается мир», «Одна жизнь, чтобы жить») скончалась в возрасте 37 лет, сообщает The Hollywood Reporter. Причиной смерти стал рак груди.
У нее остались муж, актер Зак Робидас, и двухлетняя дочь Кода.
Онкологическое заболевание у Марни Шуленбург обнаружили через 5 месяцев после рождения Коды, в декабре 2019 года.
8 мая, в День матери в США, Шуленбург выписали из больницы, чтобы она могла провести последние дни с мужем и дочерью.
Ранее сообщалось, что актриса Мэгги Петерсон, сыгравшая Шарлин Дарлинг в сериале «Шоу Энди Гриффита», скончалась на 82-м году жизни. Смерть наступила 15 мая. «Она умерла мирно, во сне, в окружении семьи», — рассказали родственники в социальных сетях.