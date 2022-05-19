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1 час назад

Актриса Марни Шуленбург умерла в 37 лет

Газета.Ru

Актриса Марни Шуленбург (сериалы «Как вращается мир», «Одна жизнь, чтобы жить») скончалась в возрасте 37 лет, сообщает The Hollywood Reporter. Причиной смерти стал рак груди.

Названа причина смерти актрисы Марни Шуленбург
Фото: ommercato.comommercato.com

У нее остались муж, актер Зак Робидас, и двухлетняя дочь Кода.

Онкологическое заболевание у Марни Шуленбург обнаружили через 5 месяцев после рождения Коды, в декабре 2019 года.

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8 мая, в День матери в США, Шуленбург выписали из больницы, чтобы она могла провести последние дни с мужем и дочерью.

Ранее сообщалось, что актриса Мэгги Петерсон, сыгравшая Шарлин Дарлинг в сериале «Шоу Энди Гриффита», скончалась на 82-м году жизни. Смерть наступила 15 мая. «Она умерла мирно, во сне, в окружении семьи», — рассказали родственники в социальных сетях.

В мире,Сергей Карякин,
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