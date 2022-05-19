Названа причина смерти актрисы Марни Шуленбург

Актриса Марни Шуленбург (сериалы «Как вращается мир», «Одна жизнь, чтобы жить») скончалась в возрасте 37 лет, сообщает The Hollywood Reporter. Причиной смерти стал рак груди.

Фото: ommercato.com ommercato.com

У нее остались муж, актер Зак Робидас, и двухлетняя дочь Кода.

Онкологическое заболевание у Марни Шуленбург обнаружили через 5 месяцев после рождения Коды, в декабре 2019 года.

8 мая, в День матери в США, Шуленбург выписали из больницы, чтобы она могла провести последние дни с мужем и дочерью.