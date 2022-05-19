Американцы высмеяли представителя Белого дома за слова о Путине

Американцы в социальных сетях высмеяли нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая, выступая перед журналистами, обвинила президента России Владимира Путина в высокой инфляции и росте цен. Американцы отмечают, что Карин Жан-Пьер «еще не научилась врать так же, как ее предшественница Джен Псаки».