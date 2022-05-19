Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что вопрос о размещении ядерного оружия в после вступления страны в НАТО не стоит на повестке. Об этом пишет ТАСС.

Она отметила, что в настоящее время эта тема не обсуждается. Марин подчеркнула, что никто не может навязать Финляндии что-либо.

«И все зависит от наших национальных решений. Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим», — уточнила она.

По мнению премьера, у НАТО сейчас нет заинтересованности в размещении своих баз и оружия в Финляндии. Однако Марин надеется, что страна сможет сохранить статус посредника в международных процессах, который был у Финляндии при сохранении нейтралитета. Политик подчеркнула, что вступление в альянс — это «акт мира, а не объявление войны».