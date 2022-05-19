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18 минут назад

Финляндия высказалась о размещении ядерного оружия

Елена Прошина

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что вопрос о размещении ядерного оружия в после вступления страны в НАТО не стоит на повестке. Об этом пишет ТАСС.

Она отметила, что в настоящее время эта тема не обсуждается. Марин подчеркнула, что никто не может навязать Финляндии что-либо.

«И все зависит от наших национальных решений. Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим», — уточнила она.

По мнению премьера, у НАТО сейчас нет заинтересованности в размещении своих баз и оружия в Финляндии. Однако Марин надеется, что страна сможет сохранить статус посредника в международных процессах, который был у Финляндии при сохранении нейтралитета. Политик подчеркнула, что вступление в альянс — это «акт мира, а не объявление войны».

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Ранее стало известно, что парламент Финляндии одобрил решение о присоединении к НАТО. «За» проголосовали 188 парламентариев, «против» - восемь. После этого страна вместе со Швецией официально подала заявку на вступление в альянс. Однако Турция заблокировала рассмотрение заявок.

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