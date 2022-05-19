Джордж Буш случайно заявил о «жестоком вторжении в Ирак»

Бывший президент Соединенных штатов Джордж Буш-младший во время обсуждения ситуации на Украине оговорился и заявил о «неоправданном и жестоком» вторжении в Ирак.

Фото: Reuters Reuters

Экс-президент выдвинул гипотезу о том, что электоральная система России якобы привела к эскалации на Украине.

«Как следствие (ситуации в России) – отсутствие сдержек и противовесов... и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть, на Украину», – передает РИА «Новости» его слова.

После оговорки Буш добавил: «В Ирак тоже», чем рассмешил публику. В попытке оправдаться кс-президент сослался на свой возраст. «Семьдесят пять (лет)», – добавил он, еще больше рассмешив аудиторию.

Буш последовал примеру действующего главы США Джо Байдена и стал оправдывать оговорки и ошибки во время политических дискуссий и выступлений возрастом . Так, Байден несколько дней назад он в очередной раз назвал вице-президента США Камалу Харрис «президентом».

При этом Байден уже несколько раз допускал эту оговорку. Кроме того, он оговорился, назвав мужа Харрис «супругом первой леди». А в конце апреля глава США назвал министра образования сенатором.