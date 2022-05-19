Французы раскритиковали выступление Зеленского в Каннах

Французы остались недовольны речью президента Украины Владимира Зеленского на открытии 75-го кинофестиваля в Каннах, где он выступил в дистанционном формате. Свое негодование они выразили в соцсетях. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению пользователе, Каннский фестиваль олицетворяет престиж Франции во всем мире, однако после выступления украинского президента он пошатнулся. Многие сочли речь неуместной.

«Нет, ну это полная шизофрения. Он что, хочет "Пальмовую ветвь?", "А он будет выступать на открытии Ролан Гаррос — 2022?"», - написали пользователи.

Некоторые вспомнили поздравление Зеленского с Днем Победы, когда он опубликовал в соцсетях обращение, прикрепив фотографию военнослужащего ВСУ с символикой нацистской дивизии СС Totenkopf. Многие обвинили массмедиа в отвлечении внимания от других проблем. Есть и те, кто увидел в выступлении украинского президента другой повод.

«Франция продолжает высылать оружие и миллионы евро на помощь этому клоуну, а он все продолжает повышать ставки», — написал он.