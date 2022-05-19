Опубликовано видео пожара в Чернобыльской зоне отчуждения

В Чернобыльской зоне отчуждения произошел пожар. Он охватил 1,5 тысячи гектаров в районе КПП «Зеленый мыс». Видео с места происшествия публикуют российские новостные Telegram-каналы.

По данным украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям, огонь приближался к расположенным на границе с зоной населенным пунктам. Бушующий пожар уже назван самым крупным на этой территории с начала года.