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1 час назад

«Будет не таким быстрым»: зарубежные СМИ о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Вероника Полынина

Представители Швеции и Финляндии накануне передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Церемония транслировалась на сайте НАТО, но уже через несколько часов стало известно, что Турция заблокировала рассмотрение заявок. О том, как американские, финские и шведские СМИ отреагировали на начало процесса вхождения Стокгольма и Хельсинки в Североатлантический альянс, читайте в обзоре «Рамблера».

«Будет не таким быстрым»: зарубежные СМИ о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

The Wall Street Journal

Расширение военного альянса коренным образом изменит ландшафт безопасности в Северной Европе и даст НАТО преимущество перед Россией.

The New York Times

Представители НАТО уверены, что Эрдоган в конечном итоге согласится поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО в обмен на некоторые уступки, которые помогут ему дома, когда его экономика находится в кризисе, а до новых выборов остался всего год.

Helsingin Sanomat

Cтраны НАТО уже расстелили красную ковровую дорожку перед Финляндией и Швецией, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган смял ковер прямо перед порогом. Тем не менее, морщина должна быть разглажена в четверг в Вашингтоне.

Hufvudstadsbladet

В среду стало ясно, что вступление в НАТО будет не таким быстрым решением, как надеялись Швеция и Финляндия, начиная переговоры. Смешанные сигналы Турции воплотились в своего рода «список требований», опубликованный в турецких СМИ.

Aftonbladet

То, что казалось ясным, быстро было разрушено после отказа Турции членству Швеции в НАТО. Теперь есть надежда, что США, крупнейшая военная держава альянса, убедит турецкое правительство.

В мире,Йенс Столтенберг,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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