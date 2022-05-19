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19 минут назад

Власти Китая предостерегли США от вмешательства во внутренние дела страны

Елена Прошина

Китай примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и национальных интересов в случае попытки США вмешаться во внутренние дела государства. Об этом заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в ходе телефонного разговора с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

Китай выдвинул предостережение США
Фото: ТАССТАСС

Ян Цзечи рассказал, что Вашингтон ранее несколько раз пытался вмешаться во внутренние дела Китая и наносил ущерб интересам Пекина. Он также упомянул о «неверных действиях и заявлениях» со стороны США.

«Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности», — пообещал политик и добавил, что власти Китая «воплотят в реальность» эти слова.

Ян Цзечи также затронул тему Тайваня. По его словам, это самый важный, ключевой и чувствительный вопрос в отношениях США и Китая. Он выразил уверенность, что если Вашингтон продолжит разыгрывать «тайваньскую карту», а также «идти по неверному пути», то это неизбежно приведет к конфликту.

Китайский политик призвал США осознать нынешнее положение дел и строго соблюдать свои обязательства и принцип одного Китая.

В мире,Ян Цзечи,
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