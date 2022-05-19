Китай выдвинул предостережение США

Китай примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и национальных интересов в случае попытки США вмешаться во внутренние дела государства. Об этом заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в ходе телефонного разговора с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.
Ян Цзечи рассказал, что Вашингтон ранее несколько раз пытался вмешаться во внутренние дела Китая и наносил ущерб интересам Пекина. Он также упомянул о «неверных действиях и заявлениях» со стороны США.
«Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности», — пообещал политик и добавил, что власти Китая «воплотят в реальность» эти слова.
Ян Цзечи также затронул тему Тайваня. По его словам, это самый важный, ключевой и чувствительный вопрос в отношениях США и Китая. Он выразил уверенность, что если Вашингтон продолжит разыгрывать «тайваньскую карту», а также «идти по неверному пути», то это неизбежно приведет к конфликту.
Китайский политик призвал США осознать нынешнее положение дел и строго соблюдать свои обязательства и принцип одного Китая.