Китай выдвинул предостережение США

Китай примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и национальных интересов в случае попытки США вмешаться во внутренние дела государства. Об этом заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в ходе телефонного разговора с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

Фото: ТАСС ТАСС

Ян Цзечи рассказал, что Вашингтон ранее несколько раз пытался вмешаться во внутренние дела Китая и наносил ущерб интересам Пекина. Он также упомянул о «неверных действиях и заявлениях» со стороны США.

«Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности», — пообещал политик и добавил, что власти Китая «воплотят в реальность» эти слова.

Ян Цзечи также затронул тему Тайваня. По его словам, это самый важный, ключевой и чувствительный вопрос в отношениях США и Китая. Он выразил уверенность, что если Вашингтон продолжит разыгрывать «тайваньскую карту», а также «идти по неверному пути», то это неизбежно приведет к конфликту.