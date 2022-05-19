Мексика готовит новые иски против производителей оружия из США

Власти Мексики ведут работу над предъявлением дополнительных исков производителям огнестрельного оружия из США. Об этом сообщил в среду вечером журналистам министр иностранных дел Марсело Эбрард.
"Мы уже представили одно [исковое] заявление, в настоящее время готовим другие", - цитирует главу внешнеполитического ведомства газета Milenio. Согласно примерным подсчетам, с 2010 по 2020 год в латиноамериканскую страну было незаконно ввезено от 2,5 млн до 3 млн единиц огнестрельного оружия, которым завладели в основном представители преступного мира. Порядка 70% этого объема поступило из США.
В августе 2021 года правительство Мексики подало в федеральный окружной суд в Бостоне (штат Массачусетс) иск на американских производителей и поставщиков оружия. Мехико рассчитывает получить в качестве возмещения ущерба до $10 млрд.
Организованные преступные сообщества несут основную долю ответственности за разгул насилия, который Мексика переживает на протяжении многих лет. В 2021 году в стране произошло свыше 33,3 тыс. умышленных убийств. Подавляющее большинство преступлений такого рода было совершено с применением огнестрельного оружия.