Мексика готовит новые иски против производителей оружия из США

"Мы уже представили одно [исковое] заявление, в настоящее время готовим другие", - цитирует главу внешнеполитического ведомства газета Milenio. Согласно примерным подсчетам, с 2010 по 2020 год в латиноамериканскую страну было незаконно ввезено от 2,5 млн до 3 млн единиц огнестрельного оружия, которым завладели в основном представители преступного мира. Порядка 70% этого объема поступило из США.