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38 минут назад

The Washington Post: пассивность Байдена по сделке с Ираном может обернуться войной

Российская Газетаиещё 4

Президенту США Джо Байдену необходимо активизироваться в вопросе возобновления ядерной сделки с Ираном, иначе на Ближнем Востоке может вспыхнуть новый конфликт. Такое мнение выразили в совместной статье для газеты The Washington Post бывший генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер Швеции Карл Бильдт.

The WP: пассивность Байдена по сделке с Ираном может обернуться войной
Фото: Iranian Presidency OfficeIranian Presidency Office

"Вызывает недоумение тот факт, что после заявления о возвращении к ядерной сделке и обещания, что "Америка вернулась", Байден мешкает с дипломатией, которую решительно поддерживают союзники США", - говорится в материале.

Авторы полагают, что со стороны Вашингтона и Тегерана было бы глупо "позволить внутренним идеологическим позициям саботировать ядерную сделку". Они полагают, что возможное желание Байдена "перестраховаться" в отношении Ирана в преддверии предстоящих промежуточных выборов принесет ему гораздо меньше пользы, что успешное сдерживание ядерного потенциала страны.

Солано и Бильдт сравнивают текущую ситуацию с переговорами Запада с Советским Союзом по вопросу контроля над вооружениями. По их словам, США и их союзники шли на это ради собственной национальной безопасности, а не из-за поддержки руководства СССР или желания наладить отношения с Москвой. "То же самое и в отношении Ирана. Байден должен серьезно обдумать цену своей пассивности по отношению к Ирану и найти путь вперед — иначе мы можем оказаться в другом конфликте", - резюмируют авторы статьи.

Ранее ряд членов Конгресса США подготовили законопроект, направленный на выяснение возможных "преимуществ" России в результате достижения договоренности по ядерной программе Ирана. В документе Байдену рекомендовали направить комитетам по международным делам Палаты представителей и Сената доклад, содержащий перечень выгод, которые "Россия получит в результате заключения с Ираном соглашения по ядерной программе".

В мире,Карл Бильдт,Джозеф Байден,НАТО,Конгресс США,
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