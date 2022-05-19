The WP: пассивность Байдена по сделке с Ираном может обернуться войной

Президенту США Джо Байдену необходимо активизироваться в вопросе возобновления ядерной сделки с Ираном, иначе на Ближнем Востоке может вспыхнуть новый конфликт. Такое мнение выразили в совместной статье для газеты The Washington Post бывший генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер Швеции Карл Бильдт.

Фото: Iranian Presidency Office Iranian Presidency Office

"Вызывает недоумение тот факт, что после заявления о возвращении к ядерной сделке и обещания, что "Америка вернулась", Байден мешкает с дипломатией, которую решительно поддерживают союзники США", - говорится в материале.

Авторы полагают, что со стороны Вашингтона и Тегерана было бы глупо "позволить внутренним идеологическим позициям саботировать ядерную сделку". Они полагают, что возможное желание Байдена "перестраховаться" в отношении Ирана в преддверии предстоящих промежуточных выборов принесет ему гораздо меньше пользы, что успешное сдерживание ядерного потенциала страны.

Солано и Бильдт сравнивают текущую ситуацию с переговорами Запада с Советским Союзом по вопросу контроля над вооружениями. По их словам, США и их союзники шли на это ради собственной национальной безопасности, а не из-за поддержки руководства СССР или желания наладить отношения с Москвой. "То же самое и в отношении Ирана. Байден должен серьезно обдумать цену своей пассивности по отношению к Ирану и найти путь вперед — иначе мы можем оказаться в другом конфликте", - резюмируют авторы статьи.