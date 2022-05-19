На Украине отреагировали на "шантаж" Эрдогана из-за расширения НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибегает к шантажу, чтобы снять санкции за покупку российских С-400. В обмен на подобную услугу он сменит позицию касательно членства Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил украинский обозреватель Юрий Панченко в статье для интернет-издания «Европейская правда», сообщает РИА Новости.

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Публицист обратил внимание, что Анкара в 2019 году приобрела у Москвы четыре комплекса ПВО за два с половиной миллиарда долларов. США в ответ на действия Турции ввели против страны ряд ограничительных мер.

Панченко задался вопросом, в чем же главная цель «шантажа Эрдогана», учитывая все эти события.

«Похоже на то, что ключевое требование Турции адресовано именно к США и касается вопроса продажи оружия», — заключил он.

Украинский обозреватель сравнил позицию Турции с дипломатическим выступлением Венгрии. Власти страны пригрозили наложить вето на шестой пакет санкций против России, недовольные прежде всего запретом на импорт нефти.

Кроме того, Панченко уверен, что Турция пытается заработать на санкциях и увеличить поток российских туристов на свои курорты.