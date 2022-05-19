В Германии признали провал санкций Запада против России

Западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

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«Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Турция либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично», — говорится в материале.

Отмечается, что российская экономика сохранила стабильность, несмотря на санкционное давление.

«Ожидавшийся финансовый кризис не произошёл. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения», — заключается в сообщении.

Как ранее подсчитал The Economist, более 60% населения мира живут в нейтральных и дружественных России странах.

Журнал также сообщил, что некоторые союзники США отвечают отказом на просьбы Вашингтона о введении санкций против России.