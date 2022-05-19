Швеция сделала заявление об отношениях с США

Швеция и США не заключили письменное соглашение о гарантиях безопасности на то время, пока Стокгольм проходит процедуру вступления в НАТО. Об этом заявил глава Министерства обороны Швеции Петер Хультквист, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал SVT.

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Ранее послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки о намерении этих стран вступить в ряды НАТО. Отмечается, что процесс ратификации данного договора может занять около года.

Глава МИД Швеции Анн Линде также отметила, что США выразили готовность предоставить Швеции гарантии безопасности со своей стороны на время вступления страны в НАТО.

«У нас нет письменных соглашений. Но мы обсудили этот вопрос, и тут речь идет о военно-морском присутствии, учениях со стороны армии, воздушном присутствии и о том, что мы должны рассмотреть сферу кибербезопасности», — сообщил Петер Хультквист.