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34 минуты назад

Премьер Косова Курти заявил о намерении Приштины вступить в НАТО и в ЕС

RT на русскомиещё 6

Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти заявил о намерении Приштины вступить в НАТО и Европейский союз.

Косово заявило о желании вступить в НАТО и ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом Курти сообщил на семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

«Наше постоянное сотрудничество укрепляет долгосрочную приверженность Косова миру, безопасности и членству в НАТО», — приводит его слова ТАСС.

В частности, Курти напомнил, что силы безопасности Косова были развёрнуты вместе с США в Кувейте, а также республика принимает участие в совместных военных учениях США Defender Europe 21.

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Приштина «приветствует заявки Молдовы, Украины и Грузии на вступление в Европейский союз, а также надеется, что ЕС примет заявку Косова на вступление в этом году», заявил Курти.

Ранее Совет Европы получил заявку непризнанного Косова на вступление в организацию и передал её в комитет министров.

Президент Сербии Александр Вучич высказался по поводу заявки самопровозглашённого Косова на членство в Совете Европы.

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