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48 минут назад

Болгарские отельеры пожаловались на хаос и неразбериху из-за беженцев с Украины

Елена Прошина

Владельцы отелей в Болгарии, расположенных на южном побережье Черного моря, пожаловались на хаос и неразбериху из-за присутствия в их учреждениях украинских беженцев. Об этом сообщает местный телеканал «bTV Новините».

Болгарские отельеры пожаловались на хаос и неразбериху из-за беженцев с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, недовольство среди отельеров вызвало скорое истечение срока размещения беженцев с Украины. Госагентство по их делам должно было перевезти украинцев на спецбазы, но до сих пор остается неизвестным когда и как это произойдет. Отельеры опасаются, что затягивание перевода беженцев на базы может негативно сказаться на их доходности в летний туристический период.

«Мы очень переживаем. До 31 мая осталось всего две недели, а у нас нет абсолютно никакой информации о том, когда беженцев переселят на базы. Ситуация приводит к очень высокой напряженности и среди отельеров, и среди украинцев. Мы писали письма властям Болгарии и просили ответить на волнующие нас вопросы, чтобы иметь возможность планировать», — сказал отельер Радостин Дачев, в отеле которого размещены 350 беженцев с Украины.

Его коллега Венелин Тастев и вовсе назвал происходящее на курортах Болгарии в настоящее время «хаосом».

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