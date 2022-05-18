Болгарские отельеры пожаловались на хаос и неразбериху из-за беженцев с Украины

«Мы очень переживаем. До 31 мая осталось всего две недели, а у нас нет абсолютно никакой информации о том, когда беженцев переселят на базы. Ситуация приводит к очень высокой напряженности и среди отельеров, и среди украинцев. Мы писали письма властям Болгарии и просили ответить на волнующие нас вопросы, чтобы иметь возможность планировать», — сказал отельер Радостин Дачев, в отеле которого размещены 350 беженцев с Украины.