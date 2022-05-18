В ООН призвали обеспечить доступ для российских продуктов на мировые рынки

В Организации объединенных наций (ООН) призвали обеспечить полный и беспрепятственный доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

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Помимо этого, он выразил надежду на достижение договоренностей по вопросу вывоза украинского зерна. Генсек ООН объяснил, что «эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки продуктов питания украинского производства, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией».