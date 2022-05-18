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19 минут назад

В ООН призвали обеспечить доступ для российских продуктов на мировые рынки

Lenta.ru

В Организации объединенных наций (ООН) призвали обеспечить полный и беспрепятственный доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

В ООН призвали обеспечить доступ для российских продуктов на мировые рынки
Фото: ТАССТАСС

Помимо этого, он выразил надежду на достижение договоренностей по вопросу вывоза украинского зерна. Генсек ООН объяснил, что «эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки продуктов питания украинского производства, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией».

В конце марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что конфликт на Украине грозит всему миру глобальным голодом. Среди последствий спецоперации и введенных в отношении России санкций генсек выделил рост цен на продовольствие, энергию и удобрения.

В мире,Антониу Гутерриш,ООН,
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