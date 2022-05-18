В ООН призвали обеспечить доступ для российских продуктов на мировые рынки

В Организации объединенных наций (ООН) призвали обеспечить полный и беспрепятственный доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.
Помимо этого, он выразил надежду на достижение договоренностей по вопросу вывоза украинского зерна. Генсек ООН объяснил, что «эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки продуктов питания украинского производства, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией».
В конце марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что конфликт на Украине грозит всему миру глобальным голодом. Среди последствий спецоперации и введенных в отношении России санкций генсек выделил рост цен на продовольствие, энергию и удобрения.