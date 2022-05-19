Шри-Ланка обратилась за помощью к России

Шри-Ланка рассчитывает на помощь России в преодолении энергетического кризиса и острой нехватки энергоносителей. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр энергетики страны Канчана Виджесекера.

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По его словам, из Коломбо в Москву отправили запрос на получение нефти или нефтепродуктов. Шри-Ланка ежедневно нуждается в 10 тысячах тонн топлива. Это и бензин, и дизтопливо, и авиакеросин.

Сейчас островному государству позволяет выживать кредит от Индии в размере 700 млн долларов.