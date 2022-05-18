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1 час назад

На Додона завели уголовное дело

Вероника Полынина

Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело в отношении экс-президента страны Игоря Додона, сообщает «Интерфакс».

На Додона завели уголовное дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Додон, который сейчас занимает пост почетного председателя Партии социалистов, подозревают в коррупции.

Основанием для уголовного дела послужили видеозаписи встречи Игоря Додона с тогдашним лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года.

«Сегодня, 18 мая, исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу распорядился начать уголовное преследование из-за видеозаписей, появившихся в публичном пространстве летом 2020 года», - сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек.

На записи Плахотнюк передает Додону большой черный пакет, который они называют кульком. Из разговора становится ясно, что в пакете находятся деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, которую возглавлял Додон.

Видеозапись была обнародована еще в 2020 году. В том же году Антикоррупционная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела, заявив, что в ходе проверки элементов преступления выявлено не было. 17 мая 2022 года Апелляционная палата (АП) Кишинева отменила решение Антикоррупционной прокуратуры.

Игорь Додон был президентом Молдавии в 2016-2020 годах.

В мире,Игорь Додон,Владимир Плахотнюк,Демократическая партия США,
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