Экс-президента Молдавии заподозрили в коррупции

Генеральная прокуратура Молдавии завела уголовное дело на бывшего президента страны, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона. Его заподозрили в коррупции, сообщила пресс-секретарь ведомства Мариана Керпек, передает «Интерфакс».

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По словам Керпек, исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу распорядился возбудить уголовное дело в отношении экс-президента из-за видеозаписей, обнародованных летом 2020 года.

На видео заснята встреча Додона с бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года. На кадрах Плахотнюк передает Додону большой черный пакет, который собеседники называют «кульком». Из разговора становится понятно, что в пакете находятся деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, которой в то время руководил Додон.