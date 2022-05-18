Президент Хорватии призвал последовать примеру Турции в вопросе расширения НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает ТАСС.
Миланович заявил, что ему придется написать письмо хорватскому послу при НАТО с призывом проголосовать против принятия в альянс Швеции и Финляндии.
«Что мне тогда остается, написать инструкцию хорватскому послу, поставить его в неловкое положение», - сказал Миланович на пресс-конференции.
По его словам, если посол не согласен с этим мнением, он может вернуть мандат, предоставленный ему президентом страны.
Миланович подчеркнул, что члены парламента страны, проголосовавшие против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, будут на стороне отстаивания хорватских национальных интересов.
«Мы должны бороться за свои интересы», - заявил хорватский президент.
По мнению Милановича, Хорватия должна сначала решить проблему Боснии и Герцеговины. По его мнению, страна должен добиться от Сараево изменений в законодательстве, чтобы дать боснийским хорватам больше шансов на то, чтобы занимать высокие должности в системе руководства страной.