Президент Хорватии призвал последовать примеру Турции в вопросе расширения НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает ТАСС.

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Миланович заявил, что ему придется написать письмо хорватскому послу при НАТО с призывом проголосовать против принятия в альянс Швеции и Финляндии.

«Что мне тогда остается, написать инструкцию хорватскому послу, поставить его в неловкое положение», - сказал Миланович на пресс-конференции.

По его словам, если посол не согласен с этим мнением, он может вернуть мандат, предоставленный ему президентом страны.

Миланович подчеркнул, что члены парламента страны, проголосовавшие против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, будут на стороне отстаивания хорватских национальных интересов.

«Мы должны бороться за свои интересы», - заявил хорватский президент.