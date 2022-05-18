Власти Риги переименовывают Московский сад в Латгальский парк

Рижская дума приняла решение переименовать Московский сад в Латгальский парк. Об этом сообщил в среду новостной портал Delfi.
С предложением сменить название выступили несколько общественных организаций, столичная дума эту идею поддержала, отмечает портал.
Самоуправление консультировалось с МИД, вопрос был изучен и получил положительную оценку в Совете памятников муниципалитета.
Латгальский парк - первое название городского паркового объекта, которое он получил при разбивке в 30-х годах прошлого столетия.