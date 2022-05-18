Власти Риги переименовывают Московский сад в Латгальский парк

Рижская дума приняла решение переименовать Московский сад в Латгальский парк. Об этом сообщил в среду новостной портал Delfi.

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С предложением сменить название выступили несколько общественных организаций, столичная дума эту идею поддержала, отмечает портал.

Самоуправление консультировалось с МИД, вопрос был изучен и получил положительную оценку в Совете памятников муниципалитета.