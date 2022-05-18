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1 час назад

Власти Риги переименовывают Московский сад в Латгальский парк

ТАССиещё 1

Рижская дума приняла решение переименовать Московский сад в Латгальский парк. Об этом сообщил в среду новостной портал Delfi.

Власти Риги переименовывают Московский сад в Латгальский парк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С предложением сменить название выступили несколько общественных организаций, столичная дума эту идею поддержала, отмечает портал.

Самоуправление консультировалось с МИД, вопрос был изучен и получил положительную оценку в Совете памятников муниципалитета.

Латгальский парк - первое название городского паркового объекта, которое он получил при разбивке в 30-х годах прошлого столетия.

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