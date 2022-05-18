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28 минут назад

Китай задумался о возобновлении покупок газа

Елена Прошина

Власти Китая задумались о возобновлении покупок сжиженного природного газа. В правительстве рассчитывают, что ослабление ковидных ограничений поднимет экономику и повысит спрос на топливо, передает Bloomberg.

Китай задумался о возобновлении покупок газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, речь идет о закупке газа с доставкой с августа, когда ожидается восстановление спроса. При этом трейдеры рассчитывают на снижение спотовых цен до начала оформления сделки.

Напомним, что в апреле в Китае произошла новая вспышка коронавируса. Введенные в марте властями страны ковидные ограничения, повлекли за собой расходы для экономики Шанхая. В частности, на 20% упал импорт СПГ, выросли цены на 1,9% продукты, 29% — бензин, 31,7% — дизельное топливо. Власти Китая планируют сдерживать инфляцию в стране с помощью наращивания объемов добычи угля.

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