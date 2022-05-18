Китай задумался о возобновлении покупок газа

Власти Китая задумались о возобновлении покупок сжиженного природного газа. В правительстве рассчитывают, что ослабление ковидных ограничений поднимет экономику и повысит спрос на топливо, передает Bloomberg.

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По данным агентства, речь идет о закупке газа с доставкой с августа, когда ожидается восстановление спроса. При этом трейдеры рассчитывают на снижение спотовых цен до начала оформления сделки.