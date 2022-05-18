Япония одобрила план по сливу радиоактивной воды в море

Управление по ядерному регулированию Японии предварительно одобрило план энергетической компании Tokyo Electric Power по сливу воды с разрушенной атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом сообщило национальное общественное телевидение NHK.

Фото: REUTERS REUTERS

Перед сливом воды в море компания планирует фильтровать загрязненную радиоактивными веществами для удаления изотопов, оставив только тритий, который не удается извлечь технически. После этого Tokyo Electric Power разбавит жидкость до тех пор, пока объемы трития не уменьшатся до нормативного значения.

Начать сброс воды в море в Японии планируют весной 2023 года. Жидкость будут сливать через тоннель на расстоянии одного километра от побережья, в том районе, где у местных рыбаков нет разрешения на ведение промысла.

Официально план утвердят после проведения опроса общественного мнения. В NHK отметили, что против данного плана выступают местные жители и рыбаки, а также соседние государства — Китай и Южная Корея.