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1 час назад

Си Цзиньпин: мир переживает век изменений

ТАССиещё 1

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны содействовать стабильности международных отношений в эпоху турбулентности. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам встречи глав МИД БРИКС, которая проходит в формате видеоконференции.

Си Цзиньпин: мир переживает век изменений
Фото: ReutersReuters

"Необходимо ввести стабильность и позитивную энергию в переживающие эпоху турбулентности и радикальные перемены международные отношения", - приводятся его слова в сообщении на сайте МИД КНР.

Он констатировал усиление факторов нестабильности и неопределенности в текущей мировой обстановке. Об этом он заявил в четверг в своем обращении к участникам встречи глав МИД БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которая проходит в формате видеоконференции.

"В настоящее время под влиянием вековых изменений и невиданной за столетие эпидемии факторы нестабильности, неопределенности и отсутствия безопасности в международной обстановке день ото дня усиливаются", - приводятся его слова в сообщении на сайте МИД КНР.

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