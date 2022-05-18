Боррель предупредил о риске гонки вооружений

ЕС нуждается в расширении своих военных инвестиций, чтобы в краткосрочной перспективе восполнить запасы вооружений, переданных Украине. Об этом заявил в среду глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, представляя рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по ликвидации недостатков европейской обороны. По оценкам Еврокомиссии, в ближайшие годы страны ЕС намерены потратить на оружие дополнительные €200 млрд.

"В краткосрочной перспективе ЕС должен расширить свои военные инвестиции, чтобы компенсировать запасы вооружений, переданных Украине, мы передали множество военных возможностей, и они должны быть заменены", - заявил он.

Видео дня

"Мы не хотим идти к гонке вооружений и не стремимся толкать мир к третьей мировой войне. Но мы должны обеспечить совместные закупки вооружений, чтобы компенсировать недостатки европейской обороны и массированного разоружения стран ЕС в предыдущие годы", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что в период с 1999 по 2014 годы страны ЕС провели "массированное и несинхронизированное разоружение".

По его словам, важность восстановления оборонных возможностей стран ЕС подтвердил конфликт на Украине.

"Это первый конфликт такой интенсивности в Европе со Второй мировой войны. В нем уже погибли тысячи солдат, с обеих сторон участвуют сотни тысяч бойцов и сотни танков. Это требует от нас действий", - сказал Боррель.

В опубликованном Еврокомиссией документе первоочередными задачами ЕС для обеспечения своей обороноспособности станут "избавление от советских вооружений, восполнение запасов оружия и боеприпасов, значительное усиление противоракетных и противовоздушных систем".

В перспективе этот план предполагает закупки танков, артиллерии, бронемашин, самолетов, вертолетов и беспилотников, систем киберобороны. В долгосрочной перспективе данный план включает совместную разработку новых перспективных европейских видов вооружений нового поколения, в первую очередь танков и самолетов.

Еврокомиссия также предлагает полностью перейти на совместные закупки вооружений и военной техники, чтобы избежать дублирования и фрагментации как в армиях стран ЕС, так и в европейской оборонной промышленности. Все эти шаги представлены как дополняющие и усиливающие оборонные возможности НАТО.

Оборонные расходы

Как сообщила в свою очередь замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, в период с 1999 по 2021 годы "страны ЕС увеличили свои оборонные расходы на 20%, тогда как США за тот же период - на 66%, Россия - на 292%". Вестагер не уточнила, что, по оценкам НАТО, оборонные расходы США в 2021 году составляли $778 млрд, суммарные военные расходы стран ЕС - порядка $190 млрд, военный бюджет России - $61 млрд.

Как заявила в свою очередь на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, страны Евросоюза уже объявили о суммарном увеличении своих оборонных расходов на 200 млрд евро в течение ближайших лет.

"Возвращение военных действий в Европу подчеркнуло последствия многолетнего недостатка средств на оборону. Мы потеряли десятилетие инвестиций в оборону из-за всех этих сокращений. Однако в настоящее время государства-члены обращают вспять эту тенденцию. Они объявили о выделении дополнительных €200 млрд на оборону в течение следующих нескольких лет", - сказала она.

Совместные закупки

Чтобы наиболее эффективно расходовать выделенные на оборону средства, страны Евросоюза должны перейти к совместным закупкам военной техники и вооружений, продолжила фон дер Ляйен.

"Мы просим о совместных закупках, потому что это лучше для вооруженных сил в оперативном, финансовом и промышленном отношении. Мы немедленно создадим целевую группу с государствами-членами для координации неотложных потребностей в пополнении и закупках", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, ЕК осенью предложит регламент, который полностью освободит совместные закупки от НДС.

"Это укрепит нашу независимость и устойчивость. И в то же время это укрепит НАТО", - добавила она.

Замглавы ЕК Вестагер в свою очередь подчеркнула, что совместные закупки вооружений в ЕС "должны осуществляться по тому же принципу, как ЕС закупал вакцины".

По словам Борреля, фрагментация вооруженных сил государств ЕС и европейской оборонной промышленности является крупнейшей проблемой.

"В США есть 1 вид основного боевого танка. В ЕС их 12, и эта фрагментация прослеживается повсюду", - сказал он.

Еврокомиссия также предложила разрешить странам ЕС в условиях военных конфликтов, включая текущий конфликт на Украине, получать право осуществлять в исключительном порядке военные закупки без публикации тендера, на основании закрытых договоров с поставщиками.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель рассказал по итогам встречи глав МИД ЕС, что стороны согласовали дополнительную помощь Украине в размере €500 млн, сообщает РИА «Новости».

«Таким образом, общая сумма военной помощи составит два миллиарда (евро)», — сказал он.

Боррель добавил, что выделенные деньги являются лишь «вершиной айсберга», а помощь стран Евросоюза на двухсторонней основе существенно выше.

Евросоюз усилил военную поддержку Украины на фоне начала российской военной операции на украинской территории 24 февраля. Вместе с предоставлением помощи Киеву, Брюссель также накладывает санкции против России и намерен продолжить давление на Москву. В частности, с начала мая в ЕС активно обсуждается эмбарго против российской нефти, но пока объединению не удается достичь согласия по этому вопросу среди всех стран-членов.

16 мая Боррель сообщил, что главы МИД ЕС в очередной раз не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.

Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника в критический момент военных действий в Донбассе. Об этом заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне.

"Сейчас война находится на критическом этапе. Мы не можем позволить, чтоб военная техника и вооружения Украины закончились", - сказал он.

Глава дипломатии добавил, что страны ЕС имеют достаточно ресурсов, чтобы продолжать снабжать оружием Украину без перебоев с неизменной интенсивностью. "У ЕС достаточно ресурсов, чтобы поставки военной техники и оружия продолжались без перебоев на прежнем уровне столько, сколько нужно", - заявил Боррель, в очередной раз подтвердив стремление обеспечить военную победу Украины.

Он напомнил, что в понедельник главы МИД ЕС одобрили выделение еще €500 млн из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине, доведя общую сумму выделенных на эти цели средств до €2 млрд.

Боррель подчеркнул, что этим европейские усилия по восполнению военных потерь Украины в технике не ограничиваются. "Сверх этого надо также учитывать двусторонние поставки, которые осуществляют страны ЕС. Я не готов назвать их суммарный объем, но он очень велик", - отметил Боррель.

Миссия гражданских советников ЕС вернулась в Киев для поддержки организации контроля границ и расследования военных преступлений, сказал Боррель. "Наша миссия советников сегодня вернулась в Киев. Она поможет украинским властям посредством гражданской деятельности в вопросах контроля границ и расследования военных преступлений", - добавил он.

Боррель уточнил, что ЕС, США и Великобритания создали отдельную совместную группу, которая будет помогать в расследовании военных преступлений на Украине.

Ранее прокуратура Международного уголовного суда направила группу из 42 человек на Украину для проведения расследований и оказания помощи национальным властям, сообщил во вторник прокурор МУС Карим Хан. Прокуратура МУС начала расследование возможных преступлений, совершенных на территории Украины, в начале марта после получения соответствующих ходатайств от порядка 40 стран.

Кремль категорически отверг слова Хана о якобы весомых основаниях для дела против РФ в связи с событиями на Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отправить €9 млрд Украине для поддержания экономики страны в условиях военной спецоперации РФ. Она отметила, что финансовую помощь Киеву в дальнейшем окажут не только страны, входящие в Евросоюз, пишет Reuters. Фон дер Ляйен призвала других международных «доноров» присоединиться к программе по поддержке Украины.

Wikipedia

Мы предлагаем отправить Украине €9 млрд в 2022 году, — заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии заявила, что в конфликте между Россией и Украиной Евросоюз принял сторону Киева. По её словам, ЕС хочет увидеть победу украинского государства над РФ. В связи с этим за последние 10 недель европейские лидеры направили более €4 млрд в качестве поддержки Украины.

Ранее Евросоюз выделил дополнительную финансовую поддержку на «гуманитарные проекты» Украины в размере €45 млн. Эти средства пойдут на неотложную медицинскую помощь, поставку питьевой воды, гигиенических средств, обеспечение жильём и деньгами украинских мирных граждан.

Евросоюз, накачивая Украину вооружениями, нарушает его обязательства о том, что нельзя поставлять оружие в точки конфликта, где оно может быть использовано против мирных граждан. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

"Накачка оружием противоречит обязательствам, которые Евросоюз брал на себя, что нельзя поставлять оружие в точки конфликта либо туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Но вы видите, что сейчас закрывают глаза на международное право и говорят о каких-то "правилах", – приводит слова Ильичева РИА Новости.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия направила всем государствам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружений Украине.

До этого президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о передаче вооружения, боеприпасов и другой военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

В парламенте Чехии также заявили о поставках Украине БМП и танков Т-72. При этом министр обороны страны поставки БМП и танков не подтвердила. По ее словам, Чехия отправляет Украине основные военные материалы и будет продолжать это делать.

О поставке Украине оборонительного вооружения заявила и Германия. При этом США, ФРГ, Франция и Британия призвали к защите мирного населения Украины.

Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую. Мы такой ситуации не допустим", – написал он в своем телеграм-канале.

При этом при нападении на Россию будет дан немедленный и сверхмощный ответ.

Медведев подчеркнул необходимость поддержки отечественной науки в условиях санкций, наращивания импортозамещения, внедрения оригинальных российских разработок, а также подготовки перспективных специалистов. Он добавил, что РФ открыта для научно-технического сотрудничества с дружественными государствами.

По его словам, крупные госкорпорации и частные предприятия должны принимать участие в данной работе.

Ранее Медведев заявил, что наличие у России ядерного оружия вот уже многие годы позволяет успокаивать тех, кто пытается подтолкнуть мир к третьей мировой войне. По его словам, создание подобного ядерного щита – заслуга тех, кто когда-то трудился в Сарове, разрабатывал ядерное оружие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Соединённые Штаты не хотели бы довести дело до третьей мировой войны, поддерживая Украину, на территории которой Россия проводит операцию по защите Донбасса, заявила директор американской Национальной разведки Эврил Хэйнс.

«Мы поддерживаем Украину, но не хотим оказаться в ситуации третьей мировой войны», — сказала она на слушаниях в конгрессе.

Хейнс отметила, что, по мнению разведки, Россия «не пойдёт на применение ядерного оружия вне ситуации «экзистенциальной угрозы», но может посчитать таковой вовлечение НАТО в конфликт, пишет РИА Новости.

В марте американский президент Джо Байден заявил, что США не намерены вступать в вооружённый конфликт с Россией на Украине. По его словам, «прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война».

Как отмечал глава российского государства Владимир Путин, если кто-то будет пытаться вмешаться со стороны в происходящие события и создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то ответно-встречные удары будут молниеносными.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Третья мировая война будет ядерной и разрушительной. По словам главы ведомства, её последствия осознаёт и президент США Джо Байден. Поэтому американский лидер с западными союзниками решили ограничиться санкциями в ответ на спецоперацию на Украине. Байден также добавил, что события на Украине будут иметь последствия не только в ближайшем, но и далёком будущем.

В интервью телеканалу Al Jazeera глава МИД РФ рассказал о последствиях масштабной войны.

«Третья мировая война будет ядерной и разрушительной. Президент США (Джо) Байден — человек опытный и заявлял ранее, что альтернативой войне являются только санкции», — заявил Лавров (цитата по РИА «Новости»)

Также дипломат добавил, что у России много друзей и её нельзя изолировать.

Ранее лидер США Джо Байден заявил, что альтернативой масштабных санкций против России из-за конфликта на Украине стало бы начало «Третьей мировой войны». По его словам, события на Украине вызовут как немедленные, так и далеко идущие последствия для России.

Байден отметил, что США не хотят сражаться с РФ, но готовы «защищать каждый дюйм территории НАТО». На фоне обострения ситуации Штаты отправят войска в Прибалтику.