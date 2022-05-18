«Что касается активов российского Центробанка, они, конечно, значительные. Думаю, США и наши партнёры заблокировали примерно 300 млрд долларов. Вполне естественно, учитывая огромные разрушения на Украине и огромную стоимость восстановления, с которой они столкнутся, что мы все ждём от России помощи в оплате хотя бы часть стоимости», — подчеркнула Йеллен.