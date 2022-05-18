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12 минут назад

Минфин: конфисковать арестованное имущество РФ в США  пользу Украины нельзя

Говорит Москва

Американские законы сделать этого не позволяют, заявила глава Минфина Соединённых Штатов Дженнет Йеллен.

«Что касается активов российского Центробанка, они, конечно, значительные. Думаю, США и наши партнёры заблокировали примерно 300 млрд долларов. Вполне естественно, учитывая огромные разрушения на Украине и огромную стоимость восстановления, с которой они столкнутся, что мы все ждём от России помощи в оплате хотя бы часть стоимости», — подчеркнула Йеллен.

Россия примет меры, если страны Запада конфискуют имущество ее граждан

Вместе с тем она отметила, что «сейчас для властей США конфисковать активы будет незаконно».

«Это не что-то разрешённое законом в США. И другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте», — отметила глава Минфина.

Ранее МВФ отказался принимать решение о конфискации резервов России. Фонд не считает возможным в ближайшее время обнародовать свою позицию по изъятию российских золотовалютных активов. Об этом изданию Financial Times заявила первый замглавы Международного валютного фонда Гита Гопинат.

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