Пока вы не уснули: остановка производства "Ковивака" и российский летающий автомобиль

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В России остановили производство одной из вакцин против COVID-19

Компания «Нанолек» остановила изготовление вакцины «КовиВак» в связи с отсутствием заявок на ее закупку от Минздрава. Об этом пишет РБК.

Вакцина «КовиВак» была разработана в Центре им. Чумакова. По словам первого заместителя гендиректора «Нанолек» Максима Стецюка, компания самостоятельно произвела около 500 тыс. доз вакцины, которые сейчас находятся на складе компании. С декабря 2021 года компания не отгрузила ни одной дозы препарата т.к. от Минздрава с не было заявок на поставку. Совокупно с Центром им. Чумакова было произведено около 2 млн доз вакцины, которые сейчас находятся в доступе.

Турция заблокировала заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО

Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает РИА «Новости».

18 мая представители Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Церемония транслировалась на сайте НАТО.

В России создали летающий автомобиль

Опытный образец российского летающего автомобиля «Циклокар» уже создан и сейчас готовится к испытаниям. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев, сообщает РИА новости.

«Я мог, конечно, говорить про летающий автомобиль — "Циклокар" — у нас тоже такой есть проект в стране, в ближайшем обозримом будущем мы надеемся увидеть его летающим. Это уже не фантастика, это опытные образцы», — заявил Савельев.

Шестой пакет санкций ЕС против России заблокирован

РИА Новости

Обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован. Об этом сказал в среду в эфире канала Rai News 24 еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выразив надежду, что прогресс по достижению соглашения будет достигнут.

"Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса", - сказал Джентилони.

Кулеба вышел из себя во время разговора с министром обороны ФРГ

EPA

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя во время обсуждения с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт поставок оружия. Об этом со ссылкой на немецкое издание Welt сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о намерении Германии поставить на Украину зенитные самоходные установки Gepard. Однако позднее возникли проблемы. Оригинальные снаряды для 35-мм пушек производит швейцарская компания Oerlikon, а Швейцария отказывается экспортировать оружие в зоны боевых действий.

Кадыров потребовал извинений от западных стран

ТАСС

Западные страны должны извиниться перед Россией и снять с нее все санкции. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание». Трансляция идет на телеканала «Россия 24».

«Нас невозможно свалить и поставить на колени. Они должны признать, извиниться и снять все санкции против России», — сказал Кадыров.

Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар

REUTERS

В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области вспыхнул лесной пожар. Как сообщает «КП», огонь охватил уже 45 гектаров леса у села Страхолесье, которое находится примерно в 50 километрах от Чернобыльской АЭС.

На кадрах, которые опубликовало издание, виден сильный лесной пожар — черный дым от него заволок небо. Спасатели помогают эвакуироваться местным жителям, которые оказались вблизи от линии возгорания.

Пушилин раскрыл будущее завода "Азовсталь" в Мариуполе

Завод им. Ильича в Мариуполе будет восстановлен, а "Азовсталь" снесен, на его месте будет осуществлен другой проект. Об этом в среду заявил журналистам глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"По предприятиям планируется: все, что живое - восстанавливать. <...> Если по [заводу имени] Ильича, то принято практически единогласное решение, что его нужно восстанавливать. По заводу "Азовсталь" [учтено] мнение мариупольцев, что завод загрязнял [окружающую среду] с момента, как появился. На месте "Азовстали" планируются другие проекты. Это, возможно, будет площадка технопарка или жилой район, или парковая зона", - сказал он.

Россия начала использовать на Украине лазерное оружие

В ходе спецоперации на Украине Россия использует комплексы лазерного оружия, которое способно физически поражать цели. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов, пишет ТАСС.

Он уточнил, что российским военным на Украине уже начало поступать лазерное оружие, поражающее цели на расстоянии 5 км. Оно способно физически поражать цель, и, тем самым, экономить дорогостоящие ракеты.

Панин рассказал всю правду о Дюжеве

Дмитрий Дюжев и Алексей Панин ранее довольно тесно общались по работе. Теперь их пути разошлись. Панин предпочел появляться в скандальной сводке новостей, а вот Дюжев ценит приватность личной жизни. Из-за Панина эта приватность страдает.