В США отреагировали на претензии Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

"Но США готовы дать очень четкий сигнал, как и все наши европейские союзники, что мы не потерпим никакой агрессии в отношении Финляндии или Швеции во время этого процесса. И есть практические меры, которые мы можем принять с этой целью. Министр [обороны США Ллойд] Остин скоординирует их с коллегами в Финляндии и Швеции", - добавил он.