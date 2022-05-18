В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
45 минут назад

Бывшего президента Молдавии Додона оштрафовали за ношение георгиевской ленточки 9 Мая

Газета.Ru

Бывший президент Молдавии Игорь Додон был оштрафован на 9000 леев (около 30 тысяч рублей) за ношение георгиевской ленточки на груди на марше 9 мая. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Экс-президент Молдавии оштрафован за ношение георгиевской ленточки
Фото: ТАССТАСС

«Власти поручили полиции составить на мое имя протокол за участие в праздновании 9 Мая с символами Победы над фашизмом. Я оспорю это злоупотребление руководства страны во всех судебных инстанциях. Этот антиконституционный закон в итоге будет отменен. (...) Все будет хорошо. Правители уходят, символы Победы остаются», — написал Додон.

14 апреля парламент Молдавии одобрил запрет на ношение и хранение георгиевской ленточки, а также символы «Z» и «V», которые ВС России используют в ходе военной операции на территории Украины. Президент страны Майя Санду поддержала запрет. По ее мнению, он не затрагивает историческую память, так как «люди смогут и впредь почитать героев», которые сражались во Второй мировой войне.

Ранее оппозиционная левая фракция в парламенте Молдавии призывала избирателей 9 мая специально выйти с запрещенным символом.

В мире,Игорь Додон,Верховный суд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители