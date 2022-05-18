Экс-президент Молдавии оштрафован за ношение георгиевской ленточки

Бывший президент Молдавии Игорь Додон был оштрафован на 9000 леев (около 30 тысяч рублей) за ношение георгиевской ленточки на груди на марше 9 мая. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Власти поручили полиции составить на мое имя протокол за участие в праздновании 9 Мая с символами Победы над фашизмом. Я оспорю это злоупотребление руководства страны во всех судебных инстанциях. Этот антиконституционный закон в итоге будет отменен. (...) Все будет хорошо. Правители уходят, символы Победы остаются», — написал Додон.

14 апреля парламент Молдавии одобрил запрет на ношение и хранение георгиевской ленточки, а также символы «Z» и «V», которые ВС России используют в ходе военной операции на территории Украины. Президент страны Майя Санду поддержала запрет. По ее мнению, он не затрагивает историческую память, так как «люди смогут и впредь почитать героев», которые сражались во Второй мировой войне.