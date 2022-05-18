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29 минут назад

Молдавская оппозиция потребовала отставки правительства на митинге в Кишиневе

ТАСС

Сторонники и члены Партии коммунистов Республики Молдова и партии "Шор" в среду на митинге у здания кабинета министров потребовали отставки правительства Натальи Гаврилицы. В акции принимают участие около 100 человек, демонстранты скандируют "Долой правительство!" и "В отставку!", передает корреспондент ТАСС с места события.

В Молдавии прошел оппозиционный митинг, требующий отставки правительства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат от Компартии Олег Рейдман призвал собравшихся не верить, что рост цен на товары в Молдавии спровоцировала спецоперация на Украине, так как этот процесс начался еще прошлой осенью.

"Это следствие некомпетентности правительства, которое к тому же действует не в интересах собственного народа, а в интересах Запада. Это правительство должно уйти в отставку", - считает он.

"С каждой новой акцией протеста нас будет все больше и больше пока они не уйдут, - заявила депутат от партии "Шор" Марина Таубер. - Мы много раз предлагали диалог в парламенте, но они игнорируют наши предложения. Поэтому мы будем более настойчивыми с просьбами людей, которые мы получаем из разных районов страны".

В понедельник Партия социалистов провела аналогичную акцию протеста у Национального банка Молдавии, потребовав отставки его руководителя Октавиана Армашу. Ему ставили в вину неспособность справиться с инфляцией, которая в апреле превысила 27 процентов в годовом выражении.

На досрочных выборах в июле 2021 года проевропейская Партия действия и солидарности получила 63 мандата из 101 и сформировала правительство. Ее главный оппонент Блок коммунистов и социалистов во главе с бывшими президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном - 32 мандата. Третье место заняла партия "Шор" - шесть мандатов.

В мире,Владимир Воронин,Игорь Додон,
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