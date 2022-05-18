В Молдавии прошел оппозиционный митинг, требующий отставки правительства

"С каждой новой акцией протеста нас будет все больше и больше пока они не уйдут, - заявила депутат от партии "Шор" Марина Таубер. - Мы много раз предлагали диалог в парламенте, но они игнорируют наши предложения. Поэтому мы будем более настойчивыми с просьбами людей, которые мы получаем из разных районов страны".