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11 минут назад

Кулеба вышел из себя в ходе разговора с главой Минобороны Германии

Алиса Селезнёва

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя во время обсуждения с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт поставок оружия. Об этом со ссылкой на немецкое издание Welt сообщает РИА Новости.

Кулеба вышел из себя во время разговора с министром обороны ФРГ
Фото: ReutersReuters

Ранее стало известно о намерении Германии поставить на Украину зенитные самоходные установки Gepard. Однако позднее возникли проблемы. Оригинальные снаряды для 35-мм пушек производит швейцарская компания Oerlikon, а Швейцария отказывается экспортировать оружие в зоны боевых действий.

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В ходе разговора с Кристиной Ламбрехт украинский дипломат вновь поднял вопрос поставок тяжелого вооружения.

«Кулеба попросил Германию как можно скорее поставить недостающие боеприпасы для Украины или признать, что тема снята с повестки. Это был трудный разговор, в ходе которого Кулеба вышел из себя», - отмечает немецкое издание.

По данным журналистов, поставка ЗСУ Gepard была обещана федеральным правительством Германии около трех недель назад, но с тех пор прогресса так и нет.

«Украина запросила именно эти танки, но услышала от Ламбрехт, что поставка не имеет смысла из-за отсутствия боеприпасов. Два месяца спустя проблема со снарядами все еще не решена», - отмечается в статье.

При этом, по информации журналистов, власти Германии отказываются предоставить Украине танки Leopard1 и Marder, для которых есть боеприпасы, и поставляют только легкое вооружение.

В мире,Кристина Ламбрехт,Дмитрий Кулеба,
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