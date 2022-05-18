В Испании предупредили о возможной вспышке обезьяньей оспы

Министерство здравоохранения Испании выпустило общенациональное предупреждение о возможной вспышке обезьяньей оспы после того, как схожие с вирусной инфекцией симптомы были выявлены у восьми человек, пишет The Guardian.

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При этом ведомство отметило, что все предполагаемые случаи заболевания, которые были зафиксированы в районе Мадрида, еще не подтверждены Национальным центром микробиологии, однако санитарная тревога была объявлена для того, чтобы гарантировать «быстрое и своевременное реагирование».

Ранее обезьянья оспа была выявлена у пациентов в Великобритании. Первый случай был зафиксирован в Корнуолле 7 мая, пациент прошел лечение в Лондоне. Второй инфицированный был госпитализирован в Ливерпуле. Выяснилось, что оба заболевших ездили в Нигерию.