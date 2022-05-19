В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
29 минут назад

Герхарда Шредера лишили части положенных экс-канцлеру Германии привилегий

Российская Газетаиещё 1

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер будет лишен части привелегий, положенных ему по статусу. Решение об этом большинством голосов поддержал комитет по бюджету бундестага. Об этом сообщает немецкое агентство DPA, ссылаясь на свои источники.

Герхард Шредер поплатился за "связи с Россией"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Голосование состоялось на заседании по урегулированию вопросов финансирования бюджета и расходов, уточняет РИА Новости. Известно, что Шредер будет лишен офисных помещений для своего бюро, однако пенсию и охрану ему сохранили.

Формально такая мера связана с неиспользованием Шредером помещений и увольнением сотрудников его бюро. Однако, как напоминает агентство, на бывшего канцлера сейчас активно давят не только политические оппоненты, но и соратники - из-за его связей с Россией и работы в российских компаниях. Напомним, Шредер возглавляет совет директоров "Роснефти" и выдвинут в совет директоров "Газпрома".

«Макрон прав»: Шольц о вступлении Украины в ЕС

В мире,Герхард Шредер,Роснефть,Газпром,Бундестаг,ЕС,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители