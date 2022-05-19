Герхард Шредер поплатился за "связи с Россией"

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер будет лишен части привелегий, положенных ему по статусу. Решение об этом большинством голосов поддержал комитет по бюджету бундестага. Об этом сообщает немецкое агентство DPA, ссылаясь на свои источники.

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Голосование состоялось на заседании по урегулированию вопросов финансирования бюджета и расходов, уточняет РИА Новости. Известно, что Шредер будет лишен офисных помещений для своего бюро, однако пенсию и охрану ему сохранили.