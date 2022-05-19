Герхард Шредер поплатился за "связи с Россией"

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер будет лишен части привелегий, положенных ему по статусу. Решение об этом большинством голосов поддержал комитет по бюджету бундестага. Об этом сообщает немецкое агентство DPA, ссылаясь на свои источники.
Голосование состоялось на заседании по урегулированию вопросов финансирования бюджета и расходов, уточняет РИА Новости. Известно, что Шредер будет лишен офисных помещений для своего бюро, однако пенсию и охрану ему сохранили.
Формально такая мера связана с неиспользованием Шредером помещений и увольнением сотрудников его бюро. Однако, как напоминает агентство, на бывшего канцлера сейчас активно давят не только политические оппоненты, но и соратники - из-за его связей с Россией и работы в российских компаниях. Напомним, Шредер возглавляет совет директоров "Роснефти" и выдвинут в совет директоров "Газпрома".