Украинские беженцы пожаловались на условия жизни в Германии

Украинские беженцы оказались недовольны условиями жизни и финансовой поддержкой, которую им предоставили в Германии. Интервью с украинцами опубликовал Telegram-канал «Желтые сливы».
Так, украинцы жалуются на мусор на улицах, бюрократию, маленькие пособия и высокие цены в магазинах. Кроме того, приехавшие недовольны контролем, который установили за ними в стране Евросоюза.
«В Германии ты тратишь очень много времени на то, чтобы просто дождаться какого-то разрешения. Эта бюрократия отнимает очень много твоего времени», — рассказала одна из украинок.
При этом, по словам беженцев, в Германии бюрократия находится «в прошлом» — отправлять документы и обращения приходится по почте, что занимает дополнительное время. Кроме того, существуют различные ограничения, вроде невозможности тратить с продуктовой карты менее 10 долларов за раз.
«Конечно понятно, что это Европа, но мы привыкли жить по-украински», — добавила одна из беженок.
Напомним, что 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».