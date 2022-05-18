Украинские беженцы пожаловались на условия жизни в Германии

Украинские беженцы оказались недовольны условиями жизни и финансовой поддержкой, которую им предоставили в Германии. Интервью с украинцами опубликовал Telegram-канал «Желтые сливы».

Так, украинцы жалуются на мусор на улицах, бюрократию, маленькие пособия и высокие цены в магазинах. Кроме того, приехавшие недовольны контролем, который установили за ними в стране Евросоюза.

«В Германии ты тратишь очень много времени на то, чтобы просто дождаться какого-то разрешения. Эта бюрократия отнимает очень много твоего времени», — рассказала одна из украинок.

При этом, по словам беженцев, в Германии бюрократия находится «в прошлом» — отправлять документы и обращения приходится по почте, что занимает дополнительное время. Кроме того, существуют различные ограничения, вроде невозможности тратить с продуктовой карты менее 10 долларов за раз.

«Конечно понятно, что это Европа, но мы привыкли жить по-украински», — добавила одна из беженок.