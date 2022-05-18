В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
40 минут назад

Украинские беженцы пожаловались на условия жизни в Германии

Елена Прошина

Украинские беженцы оказались недовольны условиями жизни и финансовой поддержкой, которую им предоставили в Германии. Интервью с украинцами опубликовал Telegram-канал «Желтые сливы».

Так, украинцы жалуются на мусор на улицах, бюрократию, маленькие пособия и высокие цены в магазинах. Кроме того, приехавшие недовольны контролем, который установили за ними в стране Евросоюза.

«В Германии ты тратишь очень много времени на то, чтобы просто дождаться какого-то разрешения. Эта бюрократия отнимает очень много твоего времени», — рассказала одна из украинок.

При этом, по словам беженцев, в Германии бюрократия находится «в прошлом» — отправлять документы и обращения приходится по почте, что занимает дополнительное время. Кроме того, существуют различные ограничения, вроде невозможности тратить с продуктовой карты менее 10 долларов за раз.

«Конечно понятно, что это Европа, но мы привыкли жить по-украински», — добавила одна из беженок.

Напомним, что 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Жители Варшавы разогнали антироссийский митинг беженцев с Украины

В мире,Видео,Владимир Путин,ЕС,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители