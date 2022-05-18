Эрдоган предъявил жесткие требования к НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал союзников по НАТО уважать обеспокоенность Анкары по вопросам безопасности и отметил, что не может сказать «да» вступлению в альянс Швеции и Финляндии. Об этом пишет РИА Новости.

18 мая представители Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Церемония транслировалась на сайте НАТО.

Для вступления в НАТО странам необходима единогласная поддержка всех членов альянса, однако Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Швеции и Финляндии «не утруждать себя» попытками убедить Анкару одобрить их заявки.

По словам Эрдогана, Турция поддерживает альянс, но не может согласиться на союз «с теми странами, которые поддерживают террористов, угрожающих ее безопасности».

«Если мы союзники, то надо уважать и поддерживать наши обеспокоенности Анкары по вопросам своей безопасности, по вопросам своих границ. Мы видим, что к нам нет такого отношения», - констатировал турецкий лидер, выступая на заседании правящей партии.

Он также отметил, что не видит смысла в визите делегаций Финляндии и Швеции в Турцию.

«Я уже говорил, что им не стоит себя утруждать. В этом нет необходимости. Мы не совершим одну и ту же ошибку два раза», - подчеркнул Эрдоган.