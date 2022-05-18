Зеленский поручил сформировать комиссию по оценке нанесенного ущерба

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров создать комиссию по проведению аудита ущерба, причиненного стране. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном во вторник вечером на его сайте.

"В целях обеспечения полного возмещения ущерба, причиненного Украине <...>, и определения мер по послевоенному восстановлению государства постановляю: кабинету министров безотлагательно образовать комиссию по проведению аудита ущерба", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что в ее состав войдут как украинские, так и иностранные эксперты. Указ вступает в силу с момента опубликования.