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37 минут назад

Зеленский поручил сформировать комиссию по оценке нанесенного Украине ущерба

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров создать комиссию по проведению аудита ущерба, причиненного стране. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном во вторник вечером на его сайте.

Зеленский поручил сформировать комиссию по оценке нанесенного ущерба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В целях обеспечения полного возмещения ущерба, причиненного Украине <...>, и определения мер по послевоенному восстановлению государства постановляю: кабинету министров безотлагательно образовать комиссию по проведению аудита ущерба", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что в ее состав войдут как украинские, так и иностранные эксперты. Указ вступает в силу с момента опубликования.

В мире,Владимир Зеленский,
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