Пушилин рассказал кто будет судить пленных боевиков

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что трибунал, который будет решать судьбу военных преступников из числа сдавшихся украинских силовиков, должен быть международным.

"На данный момент это вопрос следующего этапа. Трибунал должен быть международным", - заявил Пушилин журналистам, отвечая на вопрос о том, кто будет судить боевиков, - Россия, ДНР или ЛНР.

Ранее в среду он заявил, что судьбу сдавшихся украинских боевиков, которые были блокированы в промзоне завода "Азовсталь" в Мариуполе, должен решать суд, а если речь идет о военных преступниках - то трибунал.