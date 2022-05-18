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1 час назад

Пушилин: трибунал над украинскими военными преступниками должен быть международным

ТАСС

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что трибунал, который будет решать судьбу военных преступников из числа сдавшихся украинских силовиков, должен быть международным.

Пушилин рассказал кто будет судить пленных боевиков
Фото: ТАССТАСС

"На данный момент это вопрос следующего этапа. Трибунал должен быть международным", - заявил Пушилин журналистам, отвечая на вопрос о том, кто будет судить боевиков, - Россия, ДНР или ЛНР.

Ранее в среду он заявил, что судьбу сдавшихся украинских боевиков, которые были блокированы в промзоне завода "Азовсталь" в Мариуполе, должен решать суд, а если речь идет о военных преступниках - то трибунал.

В мире,Денис Пушилин,
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