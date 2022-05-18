Обзор иноСМИ: ядерный бастион России и мировой газовый шок

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Фото: ТАСС ТАСС

Миру грозит газовый шок

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Реализация планов ЕС по сокращению к концу 2022 года на две трети поставок газа из России может привести к серьезным потрясениям, росту стоимости топлива и дефициту. К такому выводу пришло болгарское издание «Дума».

Автор статьи, рассмотрев все возможные варианты для Европы найти замену поставкам из России, констатировал, что заместить такие объемы газа, которые необходимы европейской экономике, будет крайне сложно. Однако и Россия, со своей стороны, не сможет быстро перенаправить экспорт газа в Китай и другие азиатские страны, что грозит рынку дефицитом и ростом цен.

«Болгария оказалась в плену у российской нефти»

Вся перерабатываемая нефть в Болгарии на 100% российская, замена сырье потребует значительных вложений, перенастройки оборудования и «сложно говорить о мотивации, когда все хорошо работает». Об этом пишет «Капитал».

Издание также отмечает, что альтернативы российской нефти на болгарском рынке сейчас просто нет, так как она поставляется с большой скидкой. А разница в цене «делает импорт готовых нефтепродуктов экономически невозможным, обрекая импортеров на убытки». При этом единственный крупный нефтеперерабатывающий завод страны и специализированный порт по факту принадлежат российской компании «Лукойл».

«Россия превратила Калининград в ядерный бастион»

Калининградская область, являющаяся российским анклавом «в самом сердце НАТО», превращена в ядерный бастион и создает серьезную угрозу прибалтийским странам. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

По данным газеты, Россия разместила на территории Калининградской области комплексы «Искандер» и береговые ракетные комплексы «Бастион». Также в регион были направлены истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», способными нести ядерные боеголовки. При эскалации напряженности Россия сможет вывести из строя инфраструктуру НАТО и отрезать альянс от Балтийского моря с юга, подытожило издание.

«Демократы надеются выиграть выборы в США за счет войны с Россией»

Демократическая партия и спонсирующие ее олигархи не собирает добиваться успеха на новых выборах в США за счет укрепления экономики, вместо этого они рассчитывают победить, втянув страну в войну с Россией. Такое мнение в своей статье для сайта The Unz Review высказал публицист Кевин Барретт.

По его словам, в случае войны политики начнут призывать избирателей «поддержать бесстрашных лидеров военного времени», а тех, кто этого не сделает, будут клеймить как «изменников, непатриотов, симпатизирующих России, Путину и Трампу». В случае, если война «станет достаточно серьезной, а пропаганда - достаточно громкой», люди смирятся практически с любыми экономическими разрушениями, констатировал он.

«ЕС не хочет соблюдать вводимые против России санкции»

Россия по-прежнему эффективно влияет на международную экономическую ситуацию, несмотря на жесткое санкционном давление, в первую очередь, из-за позиции самих же европейских стран. Об этом заявил Polskie Radio польский экономист Артур Бартошевич.

По мнению эксперта, Европа сама же предпринимает действия по обходу введенных в отношении России ограничений.