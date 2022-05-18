В Сеуле ответили на призыв исключить РФ из G20

В Министерстве иностранных дел республики Корея заявили, что планируют сотрудничать со всеми членами G20 несмотря на призывы США исключить Россию из предстоящего саммита в ноябре. Об этом пишет ТАСС.

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Ранее Джен Псаки, занимавшая на тот момент должность пресс-секретаря Белого дома, снова заявила о недопустимости участия России на саммите G20 в Индонезии.

«Правительство считает, что роль Группы двадцати, являющейся одним из самых значимых мировых экономических форумов, важна как никогда из-за необходимости решения вопросов актуальной повестки дня, стоящих перед международным сообществом, таких как проблемы здравоохранения и изменения климата, а также из-за продовольственного и энергетического кризисов, вызванных событиями на Украине», - отметили в МИД Кореи.

В министерстве также подчеркнули, что республика готова активно сотрудничать со всеми участниками саммита для успешного проведения встречи.

«Сеул будет взаимодействовать со страной-председателем и членами G20 для того, чтобы объединение с успехом сыграло свою роль», - добавили южнокорейские власти.