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1 час назад

Оппозиционеры заблокировали метро в Ереване

Елена Прошина

В Ереване продолжаются митинги протеста. Оппозиционеры заблокировали движение метрополитена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Утром 18 мая оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, возобновила акции протеста в Ереване. Протестующие блокируют улицы, пытаясь парализовать транспортное движение.

Толпа протестующих собралась у резиденции Пашиняна

В настоящее время активисты удерживают двери поезда на станции «Еритасардакан» («Молодежная») ереванского метрополитена, не позволяя поезду двинуться с места, и скандируют антиправительственные лозунги.

Полиция начала задержания протестующих. В настоящее время задержано уже порядка 280 человек. Ранее сообщалось, что полиция задержала 73 человека, однако участники акции остановили автобус, перевозящий задержанных, и убедили полицейских отпустить их.

Напомним, с 25 апреля в Армении оппозиция проводит акции протеста. Участники выступают против политики премьера Никола Пашиняна и требуют его отставки. Оппозиционеры убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Поводом для недовольства стали высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По его словам, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики. В связи с этим премьера обвиняют в намерении «сдать Карабах».

17 мая в ходе митингов по данным полиции в Ереване были задержаны 417 участников. По неофициальным данным - 600 человек.

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