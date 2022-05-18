Южная Корея и США готовят "план Б"

Власти Республики Корея и США готовят план на случай, если во время визита американского президента Джо Байдена в Сеул КНДР проведет очередные ракетные пуски или ядерные испытания. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя управления по национальной безопасности президентской администрации.

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"На данный момент мы оцениваем вероятность проведения ядерных испытаний до конца недели как относительно низкую, однако вероятность подготовки к пуску межконтинентальной баллистической ракеты оценивается как серьезная", - рассказал первый заместитель управления по национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё.

По его словам, идет подготовка "плана Б" на случай, если во время визита американского президента в Южную Корею произойдет провокация со стороны КНДР. Как указывает Yonhap, план касается обеспечения обороноспособности двух стран.

Ким Тхэ Хё также сообщил, что 21 мая президент Республики Корея Юн Сок Ёль примет Джо Байдена в новом здании президентской администрации в районе Ёнсан. Планируется, что переговоры займут полтора часа. Представитель администрации указал, что лидеры двух стран могут обсудить включение в двусторонние отношения "технологического альянса".